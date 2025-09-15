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Menschen rufen Parolen und halten palästinensische Flaggen während einer Protestkundgebung hoch.
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Video. Pro-palästinensische Proteste stoppen Vuelta a España in Madrid

Zuletzt aktualisiert:

Pro-palästinensische Demonstranten störten am Sonntag die letzte Etappe der Vuelta a España. Sie zwangen die Radfahrer, etwa 50 Kilometer vor dem Ziel auf der Madrider Strecke anzuhalten.

Demonstranten, die anti-israelische Banner trugen, blockierten die Straße und warfen Absperrungen auf die Rennstrecke. Das Rennen musste gestoppt werden, da die Fahrer absteigen und auf Anweisungen warten mussten. Die Polizei geriet in der Nähe des Endes der Strecke mit den Demonstranten aneinander, während mehrere hundert Menschen auf der Straße blieben, auf der das Peloton passieren sollte.

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Die Rennveranstalter haben noch nicht bestätigt, ob die Etappe oder das gesamte Ereignis offiziell abgeschlossen wird.

Mehr als 1.500 Polizisten waren für die letzte Etappe des dreiwöchigen Rennens im Einsatz, da die Veranstaltung wegen der Teilnahme des israelischen Premier Tech Teams ins Visier genommen wurde. Das Team hatte zuvor seinen Namen von den Uniformen entfernt, um den Protesten entgegenzukommen.

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