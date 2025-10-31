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Blick auf die Basilika Sagrada Família in Barcelona, Spanien, am 21. Oktober 2015
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Video. Höchste Kirche der Welt: Sagrada Família in Barcelona erreicht

Zuletzt aktualisiert:

Die Sagrada Família in Barcelona hat das Ulmer Münster überholt. Nach dem Einsetzen eines Turmsegments ist sie nun die weltweit höchste Kirche mit 162,91 Metern.

Die Sagrada-Família-Basilika in Barcelona ist nun die höchste Kirche der Welt. Bauarbeiter haben ein neues Segment des Hauptturms aufgesetzt.

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Sie ragt jetzt 162,91 Meter in die Höhe und übertrifft damit das Ulmer Münster.

Laut den Architekten soll die endgültige Höhe 172,5 Meter betragen. Damit erfüllen sie Gaudís Wunsch, den Montjuïc nicht zu überragen: „Das Werk des Menschen sollte das Werk Gottes nicht übertreffen.“

Die Außenarbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein.

Der Bau der unvollendeten Sagrada Família hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich Fahrt aufgenommen. Die Basilika ist zu einer großen internationalen Touristenattraktion geworden.

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