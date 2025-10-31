Video. Höchste Kirche der Welt: Sagrada Família in Barcelona erreicht

Die Sagrada-Família-Basilika in Barcelona ist nun die höchste Kirche der Welt. Bauarbeiter haben ein neues Segment des Hauptturms aufgesetzt.
Sie ragt jetzt 162,91 Meter in die Höhe und übertrifft damit das Ulmer Münster.
Laut den Architekten soll die endgültige Höhe 172,5 Meter betragen. Damit erfüllen sie Gaudís Wunsch, den Montjuïc nicht zu überragen: „Das Werk des Menschen sollte das Werk Gottes nicht übertreffen.“
Die Außenarbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein.
Der Bau der unvollendeten Sagrada Família hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich Fahrt aufgenommen. Die Basilika ist zu einer großen internationalen Touristenattraktion geworden.