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In Frankreich fing ein Tesla Feuer.
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Video. Großbrand in Tesla-Autohaus zerstört Dutzende E-Autos

Zuletzt aktualisiert:

Ein großer Brand in einem Tesla-Autohaus nahe Marseille zerstörte Dutzende Elektroautos. Die Behörden ermitteln vor Ort wegen möglicher Sachbeschädigung.

In einer Tesla-Niederlassung in Pennes-Mirabeau nahe Marseille brach über Nacht ein schwerer Brand aus und zerstörte Dutzende Elektroautos.

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Rund 50 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, um den Brand einzudämmen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und Fahrzeuge zu verhindern.

Es gab keine Verletzten. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei berichtet, Unbekannte hätten einen Zaun an der Rückseite des Geländes aufgeschnitten. Das weckt den Verdacht auf eine vorsätzliche Tat.

Kriminaltechniker untersuchten den Ort des Geschehens. Ermittler nahmen strafrechtliche Ermittlungen auf. Tesla führt eine interne Untersuchung durch.

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