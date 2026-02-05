Video. Sturm Leonardo: Tausende fliehen vor Überschwemmungen in Andalusien

Sturzfluten haben das Dorf Grazalema in der Provinz Cádiz überschwemmt, nachdem in ganz Andalusien Flüsse über die Ufer getreten sind. Rund 4000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Schulen blieben geschlossen, Bahn- und Straßenverbindungen wurden in mehreren Gebieten unterbrochen.
In Cádiz bahnten sich Polizisten in hüfthohem Wasser den Weg zu einem verlassenen Gebäude und brachten dort eingeschlossene Menschen in Sicherheit.
Die Guardia Civil sucht weiter nach einer Frau, die nahe Málaga vermisst wird. Sie soll in einen angeschwollenen Fluss gestürzt sein, als sie versucht hat, ihren Hund zu retten.
Im Süden Spaniens entspannt sich die Lage etwas. In der Provinz Cádiz haben die Behörden die Unwetterwarnstufe Rot bis Donnerstagnachmittag aufgehoben, Meteorologinnen und Meteorologen rechnen jedoch mit weiteren Stürmen in den kommenden Tagen.