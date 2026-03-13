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Flugblätter in Beirut rufen Libanesen zur Entwaffnung der Hisbollah auf
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Video. Flugblätter über Beirut fordern Entwaffnung der Hisbollah

Zuletzt aktualisiert:

Bewohner in Beirut melden tausende Flugblätter über mehreren Vierteln. Sie fordern die Libanesen auf, Hisbollah zu entwaffnen und warnen vor einem Libanon als Arena iranischer Stellvertretermilizen.

Bewohnerinnen und Bewohner Beiruts beobachteten am Freitag, wie über mehreren Vierteln der Stadt Tausende Flugblätter abgeworfen wurden. Nach ihren Angaben stammen sie aus Israel.

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Auf einigen Flugblättern befand sich ein Barcode und ein arabischsprachiger Text. Darin wurden die Libanesinnen und Libanesen aufgefordert, die Waffen der „Hisbollah, Irans Schutzschild im Libanon“, zu beseitigen.

Eines der über mehreren Vierteln Beiruts abgeworfenen Flugblätter trug den Satz: „Der Libanon ist eure Entscheidung, nicht die Entscheidung anderer.“

Außerdem rief der Text die Menschen im Libanon dazu auf, ihr Land nicht zur Arena für „Irans Hisbollah“ werden zu lassen.

Ein anderes Flugblatt war im Stil einer Zeitungs-Titelseite gestaltet, überschrieben mit „Die neue Realität“. Darin hieß es, nach dem „großen Erfolg in Gaza“ habe die Zeitung Neue Realität nun auch Beirut erreicht.

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