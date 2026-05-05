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Rettungskräfte stehen am Eingang der Grimmaischen Straße, nachdem ein Auto am vierten Mai zweitausendsechsundzwanzig in Leipzig mehrere Menschen erfasst hat.
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Video. Trauernde legen Blumen und Kerzen in Leipzig nach tödlicher Amokfahrt nieder

Zuletzt aktualisiert:

Menschen kommen in Leipzig zusammen, legen Blumen nieder und zünden Kerzen nahe dem Ort an, an dem ein Auto in eine Menschenmenge in der Altstadt raste, zwei Menschen tötete und mehrere verletzte.

Im Leipziger Zentrum haben sich am Montag Menschen versammelt. Sie gedachten der Opfer einer tödlichen Amokfahrt mit einem Auto, bei der zwei Menschen starben und mehrere weitere verletzt wurden.

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Aufnahmen zeigen Anwohner, die in der historischen Innenstadt Blumen niederlegen und Kerzen anzünden. Einsatzfahrzeuge blieben weiterhin in der Nähe des Tatorts.

Im Laufe des Tages wuchs die Gedenkstätte, als Trauernde innehielten, nachdachten und Botschaften für die Opfer hinterließen.

Die Behörden setzen ihre Ermittlungen zu dem Vorfall fort. Ein Auto war in eine Menschenmenge in einem der belebten öffentlichen Bereiche der Stadt gefahren.

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