Video. Trauernde legen Blumen und Kerzen in Leipzig nach tödlicher Amokfahrt nieder

Im Leipziger Zentrum haben sich am Montag Menschen versammelt. Sie gedachten der Opfer einer tödlichen Amokfahrt mit einem Auto, bei der zwei Menschen starben und mehrere weitere verletzt wurden.
Aufnahmen zeigen Anwohner, die in der historischen Innenstadt Blumen niederlegen und Kerzen anzünden. Einsatzfahrzeuge blieben weiterhin in der Nähe des Tatorts.
Im Laufe des Tages wuchs die Gedenkstätte, als Trauernde innehielten, nachdachten und Botschaften für die Opfer hinterließen.
Die Behörden setzen ihre Ermittlungen zu dem Vorfall fort. Ein Auto war in eine Menschenmenge in einem der belebten öffentlichen Bereiche der Stadt gefahren.