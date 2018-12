ITU Telecom World event: "Es ist ein Tech-Fest"

Experten (McKinsey „Assessing the Economic Impact of AI“) vermuten, dass Künstliche Intelligenz die globale Wirtschaftstätigkeit bis 2030 um 13 Billionen Dollar (11 Billionen Euro, eine Zahl mit 15 Nullen) steigern könnte.

Damon Embling, Euronews: "Tausende Teilnehmer aus Regierungen und der Branche sind in Durban in Südafrika zum ITU Telecom World Event zusammengekommen.

"Es ist ein Tech-Fest, bei dem einige der führenden globalen Innovationen präsentiert werden, von digitalen Finanzen und künstlicherIntelligenz bis hin zu Konnektivität und Cyber-Sicherheit."

Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

Phathwa Senene aus Johannesburg:

"Also, das ist kein normaler Besen, das ist ein Besen, der mit dem Internet verbunden ist. Wenn ein Straßenkehrer den grünen Knopf drückt, meldet er illegale Müllkippen an die Stadtverwaltung. Wenn er den blauen Knopf drückt, sendet er Berichte über Wasserlecks an die Stadt. Roter Knopf bedeutet, Verbrechen und Notfälle.“