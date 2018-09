Auftakt zur 73. UN-Vollversammlung: Gelingt den Diplomaten ein Spagat?

Mehr als 140 Staats-und Regierungschefs werden in der kommenden Woche zur die 73. UN-Vollversammlung in New York erwartet. Doch die zweite UN-Vollversammlung der Ära Trump wird überschattet von den Alleingängen der USA, zu denen der Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und Themen wie Migration und Klimawandel zählen.

EU will Multilateralismus aufrecht erhalten

"Wir sind ein großer Unterstützer des Multilateralismus. Wir wollen dieses regelbasierte System stärken. Wir haben den Eindruck, dass es angegriffen und durch eine entstehende Krise herausgefordert wird. Wir wollen, dass das aufhört", sagt João Vale de Almeida, EU-Botschafter für die Vereinten Nationen.

Alleingänge der USA vergrößern Differenzen

Präsident Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner Ablehnung des Gremiums, und hatte bereits im vergangenen Jahr Reformen und Kosteneinsparungen von der UN gefordert. US-Botschafterin Nikki Haley sagte:

"Die USA sind großzügig mit denjenigen, die unsere Werte teilen und die mit uns zusammen arbeiten. Aber nicht mit denjenigen, die versuchen, die USA aufzuhalten und sagen, dass sie Amerika verabscheuen."

Für die USA dürfte der Konflikt mit dem Iran das dominierende Thema sein.