Nach Brexit: Dover befürchtet Superstau

Dover gilt als Europas geschäftigster Frachthafen. Mehr als vier Millionen Laster passierten den Tunnel unter dem Ärmelkanal allein im vergangenen Jahr in Richtung Frankreich. Sowohl in Dover als auch der anderen Seite in Calais fürchtet man den großen Verkehrsinfarkt, wenn nach dem Brexit eine ganze Palette neuer Grenzkontrollen in Kraft tritt. euronews-Reporter Damon Embling hat den britischen Trucker Gary bei der Überfahrt begleitet.