In Bottrop im Westen Deutschlands ist ein Heißluftballon in einem Strommast hängengeblieben. Höhenretter der Feuerwehr rückten an und bargen die sechs Insassen unverletzt aus dem Korb in rund 65 Metern Höhe. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Einschränkungen des Bahnverkehrs zwischen Essen und Bottrop, auch eine Autobahnausfahrt musste gesperrt werden.