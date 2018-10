Im Schlamm

….lang lag Sapri Nusin (38) in Palu/Indonesien unter den Trümmern, die Erdbeben und Tsunami hinterlassen haben. Er wurde befreit, nahezu unverletzt. In Palu haben die Naturkatastrophen rund 1.700 Häuser verschlungen. In den Trümmern vermutet die nationale Katastrophenbehörde hunderte Verschüttete