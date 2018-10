Investigativjournalisten identifizieren 2. verdächtigen Russen im Fall Skripal

Die investigative Internet-Seite Bellingcat will an diesem Dienstag einen ausführlichen Bericht zum Hintergrund der Novitschok-Vergiftung und dem Fall Skripal veröffentlichen. Schon jetzt ist offenbar auch der richtige Name des zweiten verdächtigen Russen bekannt, es soll sich um einen Militärarzt des Geheimdienstes GRU handeln.