Ehemaliger Außenminister Pik Botha gestorben

Der frühere südafrikanische Außenminister Pik Botha ist in Pretoria gestorben. Botha war ab 1977 bis 1994 Außenministers Südafrikas - zu Zeiten der Apartheid. Zuvor war Botha ständiger Repräsentant der südafrikanischen Regierung bei den Vereinten Nationen und auch Botschafter seines Landes in den USA.

Auch in Nelson Mandelas Regierung hatte er danach einen Posten. Er war Minister für Bodenschätze und Energie. Botha hatte bereits in den 80er Jahren gesagt, er könne sich vorstellen, dass an der Spitze Südafrikas einmal ein schwarzer Präsident stehe. Damals sorgte seine Aussage für Schock und er wurde zurechtgewiesen.

Botha wurde 86 Jahre alt.

Pik Botha hatte (nach Andrej Gromiko) den Posten des Außenministers am zweitlängsten inne. Mit dem ehemaligen Staatspräsidenten Pieter Willem Botha war er nicht verwandt.