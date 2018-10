LIVE UPDATE - Royale Hochzeit: Prinzessin Eugenie (28) heiratet in Windsor

An diesem Freitag heiratet Prinzessin Eugenie von York (28), die jüngere Tochter von Sarah Ferguson und Prinz Andrew, ihre große Liebe, den Barkeeper Jack Brooksbank (31). Die beiden sind seit Januar 2018 verlobt. Schon damals ist auch die Hochzeit angekündigt worden, die heute in Windsor stattfindet - an derselben Stelle wie die Heirat von Meghan Markle und Prinz Harry im vergangenen Mai.

Prinzessin Eugenie of York ist die Nummer 9 in der britischen Thronfolge.