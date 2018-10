Mick Schumacher gewinnt Formel-3 Titel

Der 19-Jährige ist der erste Deutsche, der den EM-Titel in der Formel 3 gewonnen hat. Schumacher machte mit dem 2.Platz im vorletzten Saisonrennen in Hockenheim den ersten Titel seiner Karriere perfekt. Vor dem Finale am Sonntag hat er 51 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Rivalen Daniel Ticktum und ist nicht mehr einzuholen. 14 Jahre nach dem letzten WM-Titel seines Vaters hat ein weiteres Mitglied der Schumacher Familie gewonnen. In der Saison gelangen Mick insgesamt acht Rennerfolge. Durch den Formel-3 Titel hat er nun auch die für die Formel-1 benötigte Superlizenz erworben.