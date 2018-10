Pole gewinnt Treppenlauf in Shanghai

Mehr als 1700 Teilnehmer aus aller Welt haben an dem Treppenlauf in dem 240 Meter hohem International Finance Centre Gebäude in Shanghai mitgemacht. 1460 Stufen sind die Läufer bis in den 57. Stock hochgerannt. Als schnellster Mann unter ihnen ist der Pole Piotr Lobidzinski mit einer Zeit von 7 Minuten und 45 Sekunden ins Ziel gekommen. Die schnellste Frau war die Australierin Suzy Walsham mit 9 Minuten und 16 Sekunden. Das Finale des sogenannten Vertical World Circuit wird im 484 Meter hohem International Commerce Centre in Hong Kong Anfang Dezember stattfinden. Dabei müssen Teilnehmer bis in den 82 Stock laufen.