Kroatien startet in die Weihnachtszeit

Mit dem Entzünden einer großen Adventskerze ist Kroatiens Hauptstadt Zagreb in die Adventszeit gestartet.

An verschiedenen Orten der Stadt gibt es eigene Adventsfeierlichkeiten.

In einer Umfrage der Website European Best Destinations wurde der Zagreber Weihnachtsmarkt zum dritten Mal in Folge zum besten Weihnachtsmarkt Europas gewählt.

Bosnier: "Man muss von Anfang an da sein. Erst ist nichts da, und dann erstahlt auf einmal alles um einen herum."

Kroatin: "Es ist noch schöner als letztes Jahr. Das Wetter ist wärmer, aber es ist toll."

Ungarisches Paar: "Es ist sehr schön hier. Wir kommen aus Budapest. Und wir wollten sehen, wie Ihr Weihnachten feiert und Euch darauf vorbereitet. Es ist wirklich schön."

Auch in anderen kroatischen Städten, etwa Split und Dubrovnik, gibt es ähnliche Adventsfeiern. Die Festivitäten mit ihren Lichtern, Kuchen und Konzerten dauern noch bis zum 6. Januar.