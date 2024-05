Die Europäische Union wird dem Libanon über einen Zeitraum von drei Jahren Finanzhilfen in Höhe von 1 Milliarde € zur Verfügung stellen, um die Wirtschaft des Landes zu stützen und zu verhindern, dass Flüchtlinge das Land in Richtung Europa verlassen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte den Schritt am Donnerstagmorgen nach einem Treffen mit dem libanesischen Übergangsminister Najib Mikati und dem zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides in der libanesischen Hauptstadt Beirut an.

Das Geld werde dem Libanon helfen, grundlegende Dienstleistungen wie Bildung, Sozialschutz und Gesundheit zu stärken und die Wirtschaftsreformen in dem krisengeschüttelten Land voranzutreiben, sagte von der Leyen.

Die finanzielle Hilfe soll dem Libanon auch helfen, die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen er bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge konfrontiert ist.

„Wir verstehen die Herausforderungen, vor denen der Libanon bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge und anderer Vertriebener steht. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Wohlergehen der Aufnahmegemeinschaften und der syrischen Flüchtlinge sicherzustellen," sagte von der Leyen.

Die Kommissionschefin versprach auch, „zu prüfen, wie die Hilfe der EU effektiver gestaltet werden kann“, einschließlich der Förderung eines „strukturierteren Ansatzes für die freiwillige Rückkehr“ von vertriebenen Syrern.

Dies geschah, nachdem die Staats- und Regierungschefs der EU im vergangenen Monat eine engere Zusammenarbeit mit Beirut befürwortet hatten, um das Land vor den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten zu schützen, und nachdem Zypern wegen eines starken Anstiegs der Zahl syrischer Flüchtlinge aus dem Libanon Alarm geschlagen hatte.

Es folgt auch auf eine Reihe von Abkommen, die im letzten Jahr zwischen Brüssel und afrikanischen Ländern unterzeichnet wurden, um die Migration nach Europa einzudämmen.

Eine sich verschärfende Wirtschaftskrise und eine fragile Regierung machen den Libanon besonders anfällig für die Instabilität, die die Region nach dem Krieg zwischen Israel und der Hamas heimgesucht hat.

Im Land leben rund 210.000 palästinensische und 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge, was Befürchtungen weckt, dass die regionale Instabilität eine Welle von Migranten über die Insel Zypern nach Europa auslösen könnte.

Anfang April kündigte Zypern an, die Bearbeitung von Asylanträgen vorübergehend einzustellen, da die Zahl der syrischen Flüchtlinge, die den Libanon durchqueren und versuchen, die Insel zu erreichen, die nur 260 km vor der libanesischen Küste im Mittelmeer liegt, stark ansteigt.

Präsident Christodoulides hat die Staats- und Regierungschefs der EU nachdrücklich aufgefordert, eine Neubewertung der sogenannten „sicheren Gebiete“ in Syrien in Betracht zu ziehen, um die Rückkehr von Migranten und Flüchtlingen zu erleichtern.

„Die Probleme an der zyprischen Grenze sind nur ein Beispiel dafür, was passieren könnte, wenn dieses Problem nicht angegangen wird“, räumte der libanesische Übergangsminister Najib Mikati am Donnerstag ein und dankte Christodoulides für die Vermittlung des Abkommens.