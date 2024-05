Biden: Japan und Indien sind fremdenfeindlich, weil sie Einwanderung ablehnen

Bei einer Spendenveranstaltung für seinen Wahlkampf, die sich an US-Bürger asiatischer Abstammung richtete, hat US-Präsident Biden Japan und China als "fremdenfeindlich" bezeichnet, weil die beiden Länder Einwanderung ablehnen. Diese Haltung erkläre auch ihre wirtschaftlichen Probleme.

US-Präsident Joe Biden hat Japan und Indien als „fremdenfeindliche“ Länder bezeichnet, die keine Einwanderer willkommen heißen. Biden warf die beiden Staaten mit den US-Rivalen China und Russland in einen Topf geworfen, als er versuchte, ihre wirtschaftliche Lage zu erklären, und die vier Länder in Sachen Einwanderung mit den USA verglich.

Bidens Äußerungen erfolgten am Mittwochabend bei einer Spendenaktion für den Wahlkampf, nur drei Wochen nachdem das Weiße Haus den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem offiziellen Besuch empfangen hatte. Da hatten die beiden noch ihre „unzerbrechliche Allianz“, so Biden, insbesondere im Bereich der globalen Sicherheit gefeiert.

Im vergangenen Sommer war dern indische Premierminister Narenda Modi zu einem Staatsbesuch im Weiße Haus empfangen worden.

Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Indien, eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, ist trotz unterschiedlicher Auffassungen über Menschenrechte ein wichtiger Partner im Indopazifik.

Bei einer Spendenaktion, an der größtenteils asiatische Amerikaner teilnahmen, sagte Biden, dass es bei der bevorstehenden US-Wahl um „Freiheit, Amerika und Demokratie“ gehe und dass die Wirtschaft des Landes „wegen Ihnen und vielen anderen“ floriere.

"Warum? Weil wir Einwanderer willkommen heißen“, sagte Biden. „Schau, denk darüber nach. Warum gerät China wirtschaftlich so stark ins Stocken? Warum hat Japan Probleme? Warum Russland? Warum Indien? Weil sie fremdenfeindlich sind. Sie wollen keine Einwanderer.“

Der Präsident fügte hinzu: „Einwanderer machen uns stark. Kein Witz. Das ist keine Übertreibung, denn wir haben einen Zustrom von Arbeitskräften, die hier sein und einen Beitrag leisten wollen.“

Es gab weder von der japanischen noch von der indischen Regierung eine unmittelbare Reaktion. Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte, Biden habe eine umfassendere Aussage über die Haltung der USA zur Einwanderung gemacht.

„Unsere Verbündeten und Partner wissen ganz genau, wie Präsident Biden sie schätzt, ihre Freundschaft, ihre Zusammenarbeit und die Fähigkeiten, die sie in einer Reihe von Fragen einbringen, nicht nur im Sicherheitsbereich“, sagte Kirby am Donnerstagmorgen, als er nach Bidens „fremdenfeindliche“ Äußerungen gefragt wurde . „Sie verstehen, wie sehr er die Idee von Allianzen und Partnerschaften schätzt.“

Bidens Kommentare kamen zu Beginn des "Asian American and Pacific Islander Heritage Month". Der Präsident wurde bei der Spendenaktion von der demokratischen Senatorin Tammy Duckworth aus Illinois vorgestellt. Senatorin Duckworth ist eine von zwei Senatoren asiatisch-amerikanischer Abstammung, vorgestellt. Sie ist eine nationale Co-Vorsitzende seines Wahlkampf Stabes.

Japan hat Probleme mit seiner schrumpfenden Bevölkerung eingeräumt und die Zahl der im Jahr 2023 im Land geborenen Babys ist laut im Februar veröffentlichten Daten im achten Jahr in Folge zurückgegangen. Ministerpräsident Kishida bezeichnete die niedrige Geburtenrate in Japan als „die größte Krise, mit der Japan konfrontiert ist“. Japan ist seit langem für eine verschlossenere Haltung gegenüber der Einwanderung bekannt, obwohl Kishidas Regierung in den letzten Jahren ihre Politik geändert hat, um die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte nach Japan einfacher zu machen.

Indiens ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist es auf dem besten Weg, die Zahl von 1,425 Milliarden Einwohner zu erreichen. Auch ist die Bevölkerung tendenziell jünger. Anfang dieses Jahres ist ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft getreten, das die Einbürgerung von Hindus, Parsen, Sikhs, Buddhisten, Jains und Christen, die aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan nach Indien geflohen sind, beschleunigt. Aber es schließt Muslime aus, die in allen drei Nationen die Mehrheit stellen. Es ist das erste Mal, dass Indien religiöse Kriterien für die Staatsbürgerschaft festlegt.