Australien: Diese Alpakas heilen Patienten

Ed und Pancake - zwei zahme Alpakas - sind auf dem Weg zu Patienten des Beaudesert Krankenhauses in der Nähe von Brisbane. Dort sorgen sie für Aufmunterung - bei jung und alt.

"Ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Wer hätte gedacht, dass ein Tier - so etwas wie ein Alpaka einfach so in mein Krankenzimmer läuft?", sagt diese Patientin mit strahlenden Augen.

Das Krankenhaus sieht mehrere Vorteile in dem ungewöhnlichen Krankenbesuch: so sinke der Blutdruck bei Patienten und reduziere die Angst. Das komme besonders Langzeitpatienten zugute, so Pflegedirektorin Jacquie Smith.

Auch für die Angestellten sind die Tiere eine willkommene Ablenkung - ein Moralschub für den oft schwierigen Alltag.

Wenn Ed und Pancake nicht gerade Kranke besuchen, leben sie mit anderen Artgenossen auf einer Alpaka-Farm nur wenige Kilometer entfernt.