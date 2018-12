29-Jähriger muss im Gefängnis "Bambi" gucken

Ein junger Mann, der zusammen mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern hunderte Rehe und Hirsche unerlaubt gejagt hatte, ist im US-Bundesstaat Missouri zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Und er muss mindestens einmal pro Monat den Disney-Film "Bambi" anschauen. Diese Strafe hat Richter Robert Jones laut Springfield News-Leader verhängt.

Die Wilderer haben laut Gericht in Lawrence ein lange Liste von Jagdgesetzen verstoßen und in den vergangenen drei Jahren hunderte Rehe und Hirsche gewildert. Sie sollen ihr Unwesen zuvor schon in Kansas, Nebraska and Kanada getrieben haben.