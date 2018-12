Leute zum Mars zu schicken sei "dumm", sagt ein ehemaliger US-Astronaut

Anders, der mittlerweile 85 Jahre alt ist, sprach in der Radiosendung "Apollo 8: Christmas on the Far Side of the Moon" im BBC Radio 5 Live und sagte, dass es „dumm“ und "fast lächerlich" sei, Besatzungen zum Mars schicken zu wollen. Der ehemalige Marinepilot erklärte sich zum "großen Unterstützer" unbemannter Programme "vor allem, weil sie viel billiger sind".

Er sei jedoch der Ansicht, dass es wenig öffentliche Unterstützung für die Finanzierung so umfangreicher und kostspieliger Programme gibt. "Welches Ziel verfolgen wir dabei? Was treibt uns dazu, zum Mars zu gehen?", fragte er. "Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit so interessiert ist."