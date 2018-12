Zweites Kind (8) stirbt in US-Gewahrsam

Bereits zum zweiten Mal ist ein Migranten-Kind aus Guatemala in US-Grenzschutzhaft gestorben.Nach dem eine Siebenjährige Anfang Dezember an Dehydrierung starb, meldete die US-Grenzschutzbehörde nun den Tod eines achtjährigen Jungen.

Der Junge war am Dienstag in einem Krankenhaus in Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico gestorben.