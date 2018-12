Börsen-Talfahrt nach Twitter-Attacke

Derweil nimmt Trump im Weißen Haus Weihnachtsanrufe entgegen. Donald zu einem Anrufer am Telefon: "Nichts Neues. Nichts Neues über die Haushaltsprerre. Nichts Neues, nur, dass wir Grenzsicherheit brauchen."

Die Talfahrt an den Börsen wird auch durch den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte beeinflusst. Ausgelöst wurde der Shutdown durch einen Streit um Mittel für den Bau der von Trump versprochenen Mauer zu Mexiko. Bisher ist keine Lösung in Sicht. Der Stillstand in vielen Regierungsbehörden könnte sich bis ins neue Jahr hinziehen.