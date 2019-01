Queen Gitarrist und NASA feiern New Horizons Erfolg: 6,5 Mrd km weg

Noch nie hat sich ein menschliches Objekt einen so weit entfernten Himmelsköper erreicht. Die NASA-Forscher erhoffen sich von dieser Mission Aufschüsse über die Entstehung von Planeten.

Freudige Stimmung zum Jahreswechsel bei der NASA: 6,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt hat New Horizons den Himmelsköper Ultimate Thule passiert.

Brian May

Queen-Gitarrist Brian May an der Mission beteiligt

Brian May, Queen-Gitarrist und Astrophysiker, ist vollauf begeistert: "Diese Mission ist mehr als nur eine Mission. Das sind Abenteuer und Entdeckung, wie sie im menschlichen Geist stecken."

Der Musiker, der an der Mission mitarbeitet, hat für die Sonde eine eigene Hymne komponiert... hat an diesem 1. Januar auch ein Album herausgebracht, das - wie die Sonde - New Horizons heißt.