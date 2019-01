Spurensuche nach Zugunglück in Dänemark: War es Schlamperei?

Die Ursache für das schwerste Zugunglück in Dänemark seit 1988 ist vermutlich ein leerer Lastwagenanhänger. Während eines heftigen Sturms über Skandinavien schleuderte der Wind am Morgen offenbar Ladung eines Güterzugs gegen einen entgegenkommenden Passagierzug. Sechs Menschen kamen ums Leben, 16 weitere wurden verletzt. Der Zug der Bahn-Tochter DB Cargo transportierte Leergut einer Brauerei. Die Bierkisten waren teilweise in den Waggons nur mit Planen abgedeckt - anstelle von festen Wänden.

Suche nach der Unglücksursache

Laut ersten Angaben der Havariekommission fiel anscheinend der leere Anhänger vom Güterzug und traf den Personenzug oder der Zug fuhr in ihn hinein. Ob der Personenzug noch von weiteren Gegenständen getroffen wurde, ist bisher unklar.