Peru: Demo gegen Korruption - Generalstaatsanwalt Chávarry soll gehen

In Peru haben Tausende Menschen mit einem Protestmarsch den Rücktritt des Generalstaatsanwaltes Pedro Chávarry gefordert.

Dieser hatte zwei Staatsanwälte von Ermittlungen zur Operation "Lava Jato" abgezogen, einem milliardenschweren Korruptionsskandal in Brasilien, in den auch hochrangige peruanische Politiker verwickelt sind, darunter die ehemaligen Präsidenten Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski sowie die Oppositionsführerin Keiko Fujimori. Diese sollen vom brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht Bestechungsgelder in Millionenhöhe erhalten haben.