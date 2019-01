Drei Tote bei Schießerei in Bowling-Halle in Los Angeles

«Eine Menge Leute rannten nach hinten in den Barbereich. Die Leute schrien. Es was schlimm», sagte eine Augenzeugin ("CNN"). Menschen suchten nach ihren Angehörigen, es seien viele Familien dort gewesen.

Immer wieder sterben in den USA Menschen bei Schießereien. In

Kalifornien hatte ein Ex-Soldat Anfang November in einer Tanzbar in Thousand Oaks 13 Menschen getötet. Am 1. Oktober 2017 feuerte ein Mann aus einem Hotelzimmer in Las Vegas minutenlang auf Besucher eines Country-Festivals und tötete 58 Menschen.

Rufe nach einer Verschärfung der Waffengesetze blieben wegen der starken Waffenlobby-Organisation NRA (National Rifle Association) bisher ohne Konsequenzen.

su