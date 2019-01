„Rote Linie“: Knackpunkt irisch-nordirische Grenze

Die Republik Irland und ihre Grenze zu Nordirland - und damit zum Vereinigten Königreich - ist einer der Knackpunkte des britischen Austritts aus der Europäischen Union. Ohne Einigung in dieser Frage auch keine Gesamteinigung, betont Irlands Außenminister Simon Coveney im euronews-Gespräch.

„Das Thema Grenzinfrastruktur auf der irischen Insel ist die einzige rote Linie, die die irische Regierung in den Verhandlungen gezogen hat“, so Coveney. „Die Europäische Union versteht das natürlich und stimmt dem zu. Deshalb haben sich so viele Außenminister entschlossen, die Grenze zu besichtigen und sich selbst ein Bild zu machen. Es gibt kein verstecktes Motiv, es geht ganz einfach darum, den derzeitigen Stand der Dinge und die etablierte Normalität auf der irischen Insel zu schützen“, erläutert der irische Außenminister.