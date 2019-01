US-Journalist zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche: "Papst ist eine große Enttäuschung"

Der Vertuschungsprozess in Frankreich erinnert an den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in der amerikanischen Stadt Boston. Wir sprachen mit dem Journalisten, der 2003 den Skandal enthüllte, Michael Rezendes. Er sagt:

"Die größte Ähnlichkeit besteht darin, dass hohe Würdenträger, Bischöfe, Kardinäle, in beiden Fällen versuchten, den Missbrauch unter den Teppich zu kehren. Wir wissen jetzt auch, dass das nicht selten vorkommt, sondern vielmehr eine übliche Praxis der katholischen Kirche überall in der Welt ist."