Island: Polarlichter lenken Autofahrer ab

Einmal die Polarlichter mit eigenen Augen sehen. Für viele Touristen ist das ein Traum und der Hauptgrund, den Norden Islands zu besuchen.

Vielen ausländischen Besuchern fehlt es jedoch an Erfahrung um mit den winterlichen Straßenbedingungen in Island umzugehen, warnt die Polizei. Manche Besucher geraten in Unfälle, weil sie den Himmel nach nach Polarlichtern absuchen und nicht auf die Straße achten, die oft kurvig und vereist sein kann.

Die Aurora Borealis - auch Nordlichter genannt - tritt auf, wenn ein magnetischer Sonnenwind in das Magnetfeld der Erde eindringt und Atome in der oberen Atmosphäre zum Leuchten bringt.