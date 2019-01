Früherer Linksextremist Battisti in Rom gelandet

Schriftgrösse Aa Aa

Der frühere italienische Linksextremist Cesare Battisti ist am Montag Mittag in Rom eingetroffen. Battisti erwartet lebenslange Haft in Italien Er war nach jahrzehntelanger Flucht in Bolivien aufgegriffen - und am Sonntag an italienische Beamte ausgeliefert worden.

Battisti soll als Mitglied der Gruppe "Bewaffnete Proletarier für den Kommunismus" Ende der 70er Jahre an vier Morden in Italien beteiligt gewesen sein. Er wurde in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Der heute 64-Jährige bestreitet die Vorwürfe gegen ihn.