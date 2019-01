Vom Weißen Haus ins Big-Brother-Haus: Anthony Scaramucci nimmt an Promi-Big-Brother teil

Nur zehn Tage lang verweilte der ehemalige Banker Anthony Scaramucci im Weißen Haus: Am 21. Juli 2017 wurde er von US-Präsident Trump zum Kommunikationsdirektor ernannt, am 31. Juli – noch bevor er sein Amt offiziell antreten konnte – wurde er wegen "unangemessener Äußerungen" wieder abgesetzt.

Es scheint so, als ob Scaramucci seinen eigenen Rekord brechen möchte, denn gerade wurde bekannt, dass er in der nächsten Staffel der Sendung Big Brother unter den Prominenten sein wird, die in das Haus einziehen. Die erste Folge wird am 21. Januar ausgestrahlt.