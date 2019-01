So teuer sind Schweizer Konsulate: 90.000 CHF Miete in San Francisco

Am schicken "Pier 17" in San Francisco pflegen die Vertreter der Alpenrepublik ihre Kontakte mit der Hi-Tech-Industrie des Silicon Valley. Doch der Kommentator im Tagesanzeiger fragt sich, ob das Repräsentation oder Großtuerei sei.

Das Konsulat der Schweiz in San Franciso gehört offiziell zu den "coolsten" Arbeitsplätzen der Welt. Da gratulieren schon mal die eidgenössischen Diplomaten in New York ihren Kollegen in San Francisco.