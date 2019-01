Philippinen: Beim Gebet explodierten die Bomben

Bei Explosionen in und vor einer katholischen Kirche auf den Philippinen sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden gehen von einem gezielten Anschlag aus. In kurzer Abfolge waren während einer Messe auf der Insel Jolo zwei Sprengsätze detoniert.

Die Behörden untersuchen, ob die Tat mit dem Ergebnis einer Volksabstimmung zusammenhängt, das am Freitag veröffentlicht wurde. Nach Angaben der Wahlleitung war mehrheitlich für die Bildung einer muslimischen Autonomie in der Region Bangsamoro gestimmt worden. Lediglich in der Provinz Sulu, zu der Jolo gehört, entschied sich die Bevölkerung gegen die muslimische Autonomie.

Verteidigungsminister Delfin Negrillo Lorenzana sagte, man fahnde nach den Tätern. Er kündigte erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen an, um mögliche weitere Anschläge zu verhindern.