Snowboard-Paradies Briancon

Mit dem Snowboard mitten durch die Stadt? Und das bei besten Schneeverhältnissen? Aber ja! Im französischen Briancon schnappten sich die Brüder Joti and Milo Shrestha ihre Bretter und rutschten in der Altstadt die schneebedeckten Straßen herunter. Natürlich gibt es keinen Lift in Briancon, also nahmen die Jungs den Bus, um wieder zum Ausgangspunkt zu kommen und sich auf eine weitere Runde durch die Stadt zu machen. Briancon liegt in 1326 Metern Höhe und ist damit die höchstgelegene Stadt des Landes.