29-Jähriger bei Massenschlägerei in Shisha-Bar getötet

In Regau in Oberösterreich ist am Samstag ein Mann bei einer Massenschlägerei getötet worden. Ort des Geschehens war eine Lounge-Bar. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren Personen mit Messern aufeinander losgegangen. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen.

Der Getötete ist ein 29 Jahre alter Mann aus Mazedonien. Bereits beim Notfallcheck der Retter, die nach fünf Minuten vor Ort gewesen seien, habe der Mann keinen Kreislauf mehr gehabt, so Gerald Schuster vom Österreichischen Roten Kreuz. Am Tatort habe es viel zerbrochenes Glas gegeben.

Eine weitere beschuldigte Person wurde ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Warum der Streit ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.