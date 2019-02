Huckepack-Wettkampf in Taiwan

Mehr als zwei Dutzend Paare nahmen am Sonntag an einem Huckepack-Wettbewerb teil. Die Paare konnten sich dabei in verschiedenen Disziplinen messen.

Zuerst mussten die Männer ihre Frauen auf dem Rücken tragen. Die Frauen mussten dabei auf dem Weg so viele der aufgehängten Ballons wie möglich zerplatzen lassen.

Anschließend wurden die Paare für ein Wettrennen an den Beinen aneinandergebunden und trugen klobige Holzschuhe, die das Vorankommen erschwerten.

Die Tradition kommt von Taiwans indigenen Stämmen an der Ostküste, wo die Bräutigame ihre Bräute auf dem Rücken zur Hochzeitszeremonie tragen. Dies soll die Stärke des Bräutigams demonstrieren und die Eltern der Braut davon überzeugen, dass er die Braut schützen und ihr ein gutes Leben bieten kann.

Mitarbeiter der Stadt und lokale Tempel hoffen, solche Veranstaltungen nutzen zu können, um die ländlichen Städte wiederzubeleben und Touristen anzulocken.