Die stoische Glückskatze Mitsi lässt sich von all dem Gedränge und dem Lärm nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, ab und zu greift sie auch mal eine Streicheleinheit ab, wenn sie am Eingang zur U-Bahn liegt. Das wunderbare Tier lebt in der U-Bahn von Petah Tikva im Grossraum der israelischen Metropole Tel Aviv.