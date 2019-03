Venezuela – auf den Hund gekommen

„Die Leute schlachten Katzen und Hunde“ – hieß es zuletzt über die Auswüchse der aktuellen Wirtschaftskrise in Venezuela. Mit ganz anderen Bildern will das Büro des Vizepräsidenten gegensteuern: Es zeichnet als einer von drei Veranstaltern eines Maskenballs für Hunde in Caracas, bei dem „Königin“ und „König“ des Karnevals gekürt werden. Nebenbei gibt es einen Besuch beim Tierarzt, samt Impfungen, Entwurmung und Floh-Behandlung.

Die Krise bleibt – als Kontrastbild. Libia Arvelo aus Caracas findet es toll, „ein wenig Spaß zu haben, ohne in die politische Diskussion zu geraten." Und Marco Bolivar: "Hier können Sie Stress abbauen, sich austauschen, viele Menschen kennenlernen und die Welt, Menschen von außen und von allen Seiten, es gibt nicht nur Probleme, es gibt auch Freude und wir können so viele Dinge teilen."

su