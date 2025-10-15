Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

USA: Regierungs-"Shutdown" geht in die 3. Woche

DATEI - Vor der National Gallery of Art in Washington ist am 6. Oktober 2025 ein Schild mit der Aufschrift "Closed due to federal government shutdown" zu sehen. (AP Photo/Jose Luis Magana, F
DATEI - Vor der National Gallery of Art in Washington ist am 6. Oktober 2025 ein Schild mit der Aufschrift "Closed due to federal government shutdown" zu sehen. (AP Photo/Jose Luis Magana, F Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Jeremiah Fisayo-Bambi mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Der US-Senat hat einen Gesetzentwurf zur Wiedereröffnung der Regierung zum achten Mal abgelehnt und damit den Stillstand verlängert.

WERBUNG

Der US-Senat hat am Dienstag (Ortszeit) zum achten Mal einen Gesetzentwurf zur Wiedereröffnung der Regierung abgelehnt. Das bedeutet, dass die Gesetzgeber immer noch weit davon entfernt sind, einen Konsens zu erzielen.

Das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus weigert sich, zur Sitzung zurückzukehren, und der Senat steckt in einer Schleife von gescheiterten Abstimmungen zur Beendigung des Stillstands fest.

Der Stillstand der Regierung, in den USA "Shutdown" genannt, dreht sich um eine Debatte über die Gesundheitspolitik - insbesondere um die Subventionen des "Affordable Care Act". Die Subventionen laufen für Millionen von Amerikanern aus, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind, um eine eigene Krankenversicherung abzuschließen.

Die demokratischen Senatoren fordern als Bedingung für ihre Unterstützung eine Verlängerung der Steuergutschriften für die Krankenversicherung und zeigen keine Anzeichen für ein Einlenken. Die Republikaner argumentieren, dass dieses Thema später behandelt werden kann.

Angeführt von Präsident Donald Trump muss die Republikanische Partei, die sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrolliert, genügend Demokraten davon überzeugen, die kurzfristige Finanzierungsmaßnahme zu unterstützen.

Die Abstimmung hat jedoch gezeigt, dass Demokraten und Republikaner in einer Pattsituation verharren und ihre Meinungsverschiedenheiten über die wichtigsten Haushaltsposten weiterhin bestehen.

Einer der längsten "Shutdowns"

Die Schließung des Bundesstaates, die nun schon 14 Tage andauert, entwickelt sich zu einer der längsten Schließungen der Regierung in jüngster Zeit.

Der Kongress konnte die Frist vom 1. Oktober für die Verabschiedung der jährlichen Haushaltsgesetze, die für die Finanzierung der Regierung erforderlich sind, nicht einhalten, da die Demokraten eine Einigung über die Beibehaltung der auslaufenden Mittel für die Gesundheitsfürsorge forderten, mit denen die Versicherungsprämien für die Bürger im Rahmen des Affordable Care Act subventioniert werden.

Das US-Kapitol wird am Freitag, 10. Oktober 2025, in Washington fotografiert. (AP Photo/Rahmat Gul)
Das US-Kapitol wird am Freitag, 10. Oktober 2025, in Washington fotografiert. (AP Photo/Rahmat Gul) AP Photo

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte, er habe mit den Demokraten nichts zu verhandeln, solange sie nicht für die Wiedereröffnung der Regierung stimmen. Bislang gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass dies geschehen wird.

Der republikanische Sprecher begrüßte die jüngsten Maßnahmen des Office of Management and Budget (OMB), einige Mitarbeiter zu bezahlen und andere zu entlassen.

"Sie haben jedes Recht, die Mittel umzuschichten", sagte Johnson auf einer Pressekonferenz im Kapitol. Wenn die Demokraten die Trump-Administration vor Gericht anfechten wollen, so Johnson, "dann nur zu".

Normalerweise werden Bundesbedienstete während eines Finanzierungsstopps beurlaubt und erhalten oft eine Gehaltsnachzahlung, wenn die Finanzierung wiederhergestellt ist.

Ende letzter Woche gab der Leiter des Haushaltsamtes, Russ Vought, jedoch bekannt, dass der Personalabbau bereits begonnen hat. Derzeit sind etwa 750.000 Beschäftigte beurlaubt.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Trumps Drohung: Keine Gehaltsnachzahlung für US-Beamte nach Shutdown

Trump: Im Ausland als Mann der Stunde gefeiert, im Inland von Problemen geplagt

Regierungskrise in Frankreich: Lecornu stellt neues Kabinett vor