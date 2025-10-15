Video. Sintflutartige Regenfälle in Mexiko: 64 Tote und Dutzende vermisst

Tausende Soldaten und Einsatzkräfte wurden entsandt, um Straßen freizumachen und den Zugang zu Gebieten wiederherzustellen, die durch Schlammlawinen und Trümmer abgeschnitten wurden. Beamte warnten, dass Dutzende weiterhin vermisst werden und das Ausmaß der Katastrophe in abgelegenen Bergstädten noch unklar ist.
Die heftigen Regenfälle wurden durch das Zusammentreffen zweier tropischer Stürme vor der Westküste Mexikos verursacht und trafen am Ende einer ungewöhnlich intensiven Regenzeit auf. Überlaufende Flüsse und geschwächte Hänge lösten weit verbreitete Zerstörungen aus, überschwemmten Dörfer und rissen Infrastruktur mit sich. Behörden sagten, dass Hubschrauber und Boote eingesetzt werden, um Gemeinschaften zu erreichen, bei denen der Straßenzugang unmöglich bleibt.
In einigen der am schlimmsten betroffenen Gebiete haben sich Anwohner den Rettungsbemühungen angeschlossen, um Lebensmittel und Hilfsgüter zu liefern. In Hidalgo wandern Freiwillige stundenlang zu Fuß, um isolierte Siedlungen zu erreichen, während andere Luftrettungen für ältere Menschen und Kinder organisiert haben, die von den Fluten eingeschlossen sind. Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte, dass die sofortige Priorität der Regierung darin besteht, Straßen wieder zu öffnen und wesentliche Hilfe in die betroffenen Gemeinden zu bringen.