Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Beschädigte Fahrzeuge stehen im Schlamm nach Überschwemmungen in Poza Rica, im Bundesstaat Veracruz, Mexiko.
No Comment

Video. Sintflutartige Regenfälle in Mexiko: 64 Tote und Dutzende vermisst

Zuletzt aktualisiert:

Mehr als 300 Gemeinden in Zentral- und Ostmexiko waren am Dienstag weiterhin isoliert, nachdem tödliche Erdrutsche und Überschwemmungen die Region heimgesucht hatten. Mindestens 64 Menschen kamen dabei ums Leben.

Tausende Soldaten und Einsatzkräfte wurden entsandt, um Straßen freizumachen und den Zugang zu Gebieten wiederherzustellen, die durch Schlammlawinen und Trümmer abgeschnitten wurden. Beamte warnten, dass Dutzende weiterhin vermisst werden und das Ausmaß der Katastrophe in abgelegenen Bergstädten noch unklar ist.

Die heftigen Regenfälle wurden durch das Zusammentreffen zweier tropischer Stürme vor der Westküste Mexikos verursacht und trafen am Ende einer ungewöhnlich intensiven Regenzeit auf. Überlaufende Flüsse und geschwächte Hänge lösten weit verbreitete Zerstörungen aus, überschwemmten Dörfer und rissen Infrastruktur mit sich. Behörden sagten, dass Hubschrauber und Boote eingesetzt werden, um Gemeinschaften zu erreichen, bei denen der Straßenzugang unmöglich bleibt.

In einigen der am schlimmsten betroffenen Gebiete haben sich Anwohner den Rettungsbemühungen angeschlossen, um Lebensmittel und Hilfsgüter zu liefern. In Hidalgo wandern Freiwillige stundenlang zu Fuß, um isolierte Siedlungen zu erreichen, während andere Luftrettungen für ältere Menschen und Kinder organisiert haben, die von den Fluten eingeschlossen sind. Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte, dass die sofortige Priorität der Regierung darin besteht, Straßen wieder zu öffnen und wesentliche Hilfe in die betroffenen Gemeinden zu bringen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG