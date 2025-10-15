Video. Spanien hält landesweiten Streik aus Solidarität mit Palästinensern ab

Die Aktion, zu der mehrere pro-palästinensische Gewerkschaften und Verbände aufgerufen hatten, umfasste 24-stündige Streiks, Demonstrationen und teilweise Arbeitsniederlegungen in Betrieben und Schulen.
Der Streik fand nur wenige Tage nach der Ankündigung der ersten Phase eines Friedensplans zwischen Israel und der Hamas statt, den US-Präsident Donald Trump vorgestellt hatte. Trotz des diplomatischen Durchbruchs setzten die Organisatoren ihre Pläne fort und forderten die Einstellung aller Arbeits- und Bildungsaktivitäten, um ein Ende der Gewalt im Gazastreifen und die Abkehr von Israel zu verlangen.
Proteste wurden in großen Städten wie Madrid, Barcelona und Sevilla gemeldet, wo Demonstranten palästinensische Flaggen und Banner mit Aufrufen zu Frieden und Gerechtigkeit trugen. Die Gewerkschaften erklärten, die Mobilisierung sei sowohl ein Zeichen der Solidarität mit den Zivilisten im Gazastreifen als auch eine Forderung an Spanien, eine stärkere politische Position als Reaktion auf den anhaltenden Konflikt einzunehmen.