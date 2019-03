Flugzeugabsturz in Äthiopien: Auch Deutsche unter den Opfern

Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien geht das Auswärtige Amt davon aus, dass auch Deutsche unter den Opfern sind. "Das Auswärtige Amt und die Botschaft Addis Abeba stehen mit Ethiopian Airlines und den äthiopischen Behörden in engem Kontakt, um dazu schnellstmöglich gesicherte Informationen zu erhalten", teilte das Ministerium in Berlin mit, ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Bei dem Absturz der Boeing der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines waren am Sonntag alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Die Maschine befand sich demnach auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi.

Kenias Transportminister James Macharia sagte: "Wir können bestätigen, dass mindestens 35 Nationalitäten an Bord waren, zwei sind noch unbekannt. Kenia ist am meisten betroffen. 32 Passagiere aus Kenia waren an Bord."

Das Flugzeug war neu. Der Pilot galt als erfahren.