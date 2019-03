Beim Brand eines 19-stöckigen Hochhauses in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mitteilte. In der Nacht zum Freitag sollte weiter nach möglichen Opfern gesucht werden, die in dem brennenden Gebäude eingeschlossen waren.