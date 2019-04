Im Süden Nepals haben Überlebende des schweren Gewitters die Schäden an ihren Häusern betrachtet. Am späten Sonntagabend war der Sturm über Dörfer in den südlichen Ebenen des Himalaya-Staates hinweggefegt. Dabei sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 600 Verletzte mussten behandelt werden, wie Nepals Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli mitteilte.