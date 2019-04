Griechenland: Internet-Gerücht setzt Migranten in Marsch

In Griechenland haben hunderte Migranten offiziellen Angaben zufolge versucht, Polizeisperren vor dem Flüchtlingslager Diavata nahe der Hafenstadt Thessaloniki zu durchbrechen. Das Migrationsministerium sprach von Hardlinern, die mit «dunklen Zielen» Gerüchte gestreut hätten. Die Migranten sollen gemeint haben, dass die Nordgrenze Griechenlands zu Nordmazedonien offen sei. Es kam zu Rangeleien mit der Bereitschaftspolizei.

Dario aus dem Irak:

"Wir wollen zur Grenze, die Grenzen aufmachen. In Griechenland ist das Leben nicht gut, ein schweres Leben."

INTERNET-GERÜCHT

Die Idee eines Marsches gen Norden soll im Internet verbreitet worden

sein. Demnach sollte die Grenze zwischen Griechenland und

Nordmazedonien für Migranten geöffnet werden, wenn sie sich in

Massen dorthin begeben. «Es ist eine Lüge, dass die Grenze

aufgemacht werden soll. Das wird es nicht geben», erklärte der

griechische Migrationsminister Dimitris Vitsas im Staatsfernsehen

(ERT). Bislang stünden allein in einem Lager in Nordgriechenland 700 Menschen zum Aufbruch gen Norden bereit. Auch in Athen versammelten sich hunderte Migranten im Hauptbahnhof und forderten, mit einem Zug nach Nordgriechenland reisen zu dürfen.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) warnte die

Migranten davor, Gerüchten von einer Öffnung der Grenze zu glauben. Humanitäre Organisationen und die Regierung in Athen riefen die Migranten auf, in die Flüchtlingslager zurückzukehren.

"Balkan-Route" (Maximilian Dörrbecker, Wikimedia)

Während des Höhepunkts der Migrationskrise vor rund drei Jahren war entlang der Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien ein

Grenzzaun gebaut worden. Er steht noch und wird überwacht. Damit

war die sogenannte Balkanroute nach Mitteleuropa weitgehend

geschlossen worden. Sie führte von Griechenland über Nordmazedonien,

Serbien und Ungarn nach Mitteleuropa. 2015 und 2016 waren mehr als

eine Million Migranten über diese Route nach Deutschland gelangt.

