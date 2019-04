Pelé geht es wieder besser

Dem brasilianischen Ausnahmefußballer Pele geht es offenbar wieder besser. Nach knapp zwei Tagen Behandlung in einem französischen Krankenhaus hieß es von seinem Berater, alles sei unter Kontrolle. Es ist aber noch offen, wann der 78-jährige das Krankenhaus in einem Pariser Vorort wieder verlassen kann.

Pele war auf einer PR-Reise in der französischen Hauptstadt zu Gast. Er traf sich unter anderm mit Nationalspiele Kylian Mbappe. Am vergangenen Mittwoch war Pele dann wegen einer Harnwegsinfektion in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die brasillianische Fußball-Legende ist der bisher einzige Spieler, der drei Weltmeistertitel gewonnen hat: 1958, 1962 und 1970.

In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 2016 konnte Pele nicht an der Eröffnungsfeier in Rio de Janeiro teilnehmen. Dort hätte er das olympische Feuer entzünden sollen.