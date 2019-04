1994 wurden in Ruanda innerhalb von rund 100 Tagen mindestens 800.000 Menschen getötet. Die Weltgemeinschaft schaute bei diesem Völkermord weitgehend weg. Insbesondere Mitglieder der Volksgruppe der Tutsi und gemäßigte Hutu waren die Opfer. 25 Jahre nach dem Völkermord gedenkt Ruanda in diesen Tag der Toten. An einer Gedenkveranstaltung in Kigali nahmen Gäste aus unterschiedlichen Ländern teil.