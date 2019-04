Osaka: Kirschblüte mal 338

An die 3000 Menschen waren in diesem Jahr auf dem Gelände der Münzanstalt Osaka. An der 560 Meter langen Allee stehen 338 Kirschbäumen, 134 verschiedene Arten. Auch seltene Arten sind dabei wie die Shogetsu-Kirsche. Jedes Jahr wird eine zur Blüte des Jahres gekürt. In diesem Jahr ist es die mit dem Namen "Benitemari".

Nur zur Kirschblüte ist diese Allee auf der Münzanstalt Osaka für die Öffentlichkeit geöffnet.

Eine ältere Frau ist aus der Präfektur Kanagawa, sechs Autostunden von Osaka entfernt, angereist. Sie sagt: "Mein Mann und ich haben so lange auf diesen Moment gewartet. Unser Traum ist wahr geworden. Dies ist ein wundervoller Ort mit so vielen verschiedenen Kirschbäumen aus dem ganzen Land, die alle zur selben Zeit blühen."